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В Раде зарождается новая политическая сила - бизнес скупает депутатов

Мир

Украинский парламент оказался в ситуации грядущего раскола. Монобольшинства в нём теперь нет.

В Раде зарождается новая политическая сила - бизнес скупает депутатов

Об этом в эфире ТК "Наш" поведала Светлана Крюкова, замглавреда портала Страна. ua. 

По словам журналистки, порядка 26 нардепов откололись от парламентского большинства и теперь их "финансируют" некие бизнесмены, поддерживающие (или, как уточнила Крюкова, спонсирующие) новую политическую силу, которую возглавляет экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

Вдаваться в подробности и раскрывать, что это за "бизнесмены", она не стала, сказав только, что

"депутаты, которым раньше выдавали зарплату в конвертах из общего котла, теперь получают бонусы от так называемой группы Богдана (экс-глава Офиса Зеленского, который ушёл из политики в бизнес)".

Причём, уточнила Крюкова, кто именно входит в эту "группу" — неизвестно. Но у самого Богдана "таких денег, чтоб содержать карманных депутатов, нет", потому что это очень серьёзные суммы, которые зависят от политического веса каждой конкретной персоны.

"Сейчас уже формируется некая обособленная политическая сила, которая, думаю, с новым политическим сезоном будет себя всё больше проявлять", — резюмировала Крюкова.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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