Спикера Верховной рады Украины отправили в отставку

В Верховной раде Украины проголосовали за отставку её спикера Дмитрия Разумкова.

По сведениям РИА Новости, решение об отставке спикера поддержали 284 парламентария при необходимых 226.

Инициатором процедуры отставки Разумкова выступили депутаты партии "Слуга народа". По их мнению, спикер Верховной рады начал действовать вразрез с программой партии, перестав быть членом команды.

Дмитрий Разумков отверг эти обвинения.

Ранее представители "Слуги народа" заявляли, что в случае отставки Разумкова спикером Рады станет его первый зам Руслан Стефанчук.

Согласно информации ТАСС, в настоящее время в Верховной раде приступили к процедуре избрания нового спикера.

В соответствии с украинским законодательством спикера Верховной рады могут освободить от должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой.

Предложение об отзыве с должности спикера Рады может быть внесено по инициативе не менее 150 из 450 депутатов.

Решение об отзыве спикера с должности принимают по итогам открытого голосования большинством конституционного состава Рады.

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