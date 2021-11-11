Российского кибермошенника Жукова признали в США виновным и дали 10 лет тюрьмы

Нью-Йоркский суд района Бруклина вынес россиянину Александру Жукову приговор в виде заключения под стражу на срок 10 лет с конфискацией имущества на сумму $3 827 493. Обвинению удалось доказать, что мужчина мошенничал в интернете.

Так, согласно версии прокуроров, Жуков в период с 2014 по 2016 год создавал страницы "интернет-ботов" для просмотра объявлений и рекламы, а заказчику предоставлял данные под видом "живых пользователей".

"Таким образом, обвиняемые якобы "получали мошенническим путём прибыль за рекламу в интернете", — цитирует ТАСС версию прокуратуры.

Сам же Жуков доказывал, что не скрывал того, что просмотры осуществляют боты, а не люди. И что делал он это чтобы выполнить техническое задание заказчика.

Несмотря на слова россиянина и доводы его адвокатов, суд встал на сторону обвинения. Рекламная компания понесла ущерб от действий мошенников в 7 миллионов долларов.

Александра Жукова задержали ещё в 2018 году в Болгарии. В 2019 болгарские власти "выдали" Жукова США. Кроме прочего, следствие указало, что мужчина действовал не один. Суд Нью-Йорка вынес приговор ещё пяти фигурантам дела из России и двум гражданам Казахстана.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.