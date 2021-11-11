Талибы* заявляют, что почти разгромили ИГИЛ* в Афганистане

Представитель Талибана* Забихулла Муджахид выступил с заявлением, что террористическая группировка ИГИЛ* в Афганистане находится "под контролем" и что с середины августа было арестовано около 600 её предполагаемых членов или сторонников.

"Мы взяли на себя обязательство перед другими странами, включая Соединенные Штаты, не использовать афганскую землю против кого бы то ни было. И выполняем своё обязательство. Сейчас в стране немного членов группировки Исламское государство-Хорасан*, потому что они не пользуются поддержкой народа", — сказал Забихулла Муджахид, уточнив, что новые власти страны продолжают преследование террористов.

Напомним, недавно в Афганистане произошло несколько терактов, ответственность за которые взяла на себя местная ячейка ИГИЛ*. В результате одного из них — нападения на Национальный военный госпиталь в Кабуле погибло не менее 19 человек и 50 получили ранения.

К слову, по данным газеты Wall Street Journal, ИГИЛ* в Афганистане активно пополняется сейчас бывшими военными, которые не признали власть талибов*.

* организация, запрещённая в РФ

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