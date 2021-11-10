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Британский флот "предупредит" Россию военным контрактом на 100 млн фунтов

Мир

Королевский военно-морской флот Великобритании получит новые системы радиоэлектронной борьбы. Новый контракт на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов станет предупреждением для России и Китая, сообщает газета Daily Express.

Британский флот "предупредит" Россию военным контрактом на 100 млн фунтов

В ближайшие 13 лет британский флот получит оборудование, предназначенное для обнаружения и идентификации радиосигналов в большем диапазоне частот, чем существующие на данный момент аналоги.

Новый контракт приведёт к усилению потенциала Королевских ВМС, которые будут готовы отражать новые возникающие угрозы, пишет автор статьи.

По данным издания, Лондон обеспокоен растущей напряжённостью в Южно-Китайском море и усилением Китая и России, которые активно расширяют и модернизируют свои вооружённые силы.

Ранее стало известно, что прошлым летом Китай дважды испытывал гиперзвуковую ракету, что стало шоком для Пентагона, который не ожидал от КНР такого прогресса.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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