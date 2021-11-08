Литва передислоцирует военных из-за мигрантов на границе Белоруссии и Польши

Власти Литвы планируют передислоцировать военных в связи со скоплением мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

"Проходят встречи со штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных",- цитирует представителя СОГГЛ "Интерфакс".

По словам Любаеваса, уже согласованы вопросы взаимодействия с полицией и Службой общественной безопасности.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", — подчеркнул руководитель СОГГЛ.

Любаевас сообщил, что число мигрантов на белорусско-польской границе сейчас может достигать 5 тысяч человек.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги -Кузница, этой информацией мы уже располагали в выходные дни", — рассказал глава Службы охраны государственной границы.

Напомним, колонна мигрантов направилась к польской границе 8 ноября в Гродненской области Белоруссии.

Зам главы МИД Польши Пётр Вавжик заявил о готовящемся массовом штурме границы и обвинил Белоруссию в попытке довести ситуацию до человеческих жертв.

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