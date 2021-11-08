Американский сенатор обвинил Байдена в ослаблении армии

Солдат американской армии вынуждают большое количество времени проводить за изучением критической расовой теории, чем за военной подготовкой. Таким мнением поделился с The Daily Telegraph американский сенатор Джош Хоули, входящий в комитет по вооружённым силам США.

Такой вывод был сделан сенатором после того, как в процессе недавних военных учений американцы потерпели поражение от британцев.

Политик заявил, что, благодаря действиям администрации Байдена, американских военных вынуждают думать не о реальных противостояниях, а о культурных различиях.

При этом Хоули верит, что американская армия пока остаётся такой же сильной, как и раньше, но руководство страны делает всё возможное, чтобы она перестала такой быть:

"Перестаньте ставить над военными гигантский социальный эксперимент, который, очевидно, нужен левым".

Пятидневные военные учения "Зелёный кинжал-2021", которые ВМС Великобритании выиграли у Корпуса морской пехоты США, проводились в пустыне Мохава.

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