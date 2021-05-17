EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кейт Миддлтон раскрыла любимое лакомство принцессы Шарлотты
Располневший после "ковида" Пригожин собирается заняться йогой
Президент РАН назвал причину снижения качества образования в России
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Известны четыре возможных соперника "Спартака" в Лиге чемпионов
Вмешалась политика: IBU забрал у Белоруссии этап Кубка мира по биатлону
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
"Спартак" со скрипом вышел в Лигу чемпионов

Командир космических сил США уволен за критику расовой теории

Мир

Командир подразделения космических сил США лишился должности после того, как в одном из интервью заявил, что

Командир космических сил США уволен за критику расовой теории

"марксистские идеологии, такие как критическая расовая теория, подрывают вооруженные силы".

Подполковник Мэтью Ломайер, командовавший 11-й эскадрильей космического предупреждения на авиабазе Бакли, штат Колорадо, указал на инициативы министра обороны Ллойда Остина, направленные на борьбу с "экстремизмом” в рядах вооруженных сил.

Он сказал, что брошюра, которую он получил по этому вопросу, освещает беспорядки 6 января в Капитолии как пример экстремизма, но не упоминает гражданские беспорядки и насилие, связанные с движением Black Lives Matter.

Ломейер также подверг критике программы разнообразия и интеграции, реализуемые Министерством обороны.

Он утверждал, что военнослужащие на его базе получали материалы для чтения, в которых Соединенные Штаты упоминались как "белая супрематическая нация".

А ещё подполковник считает, что в Демократической партии преобладает "неомарксистская мысль” и что консерваторы все чаще "маскируются под экстремистов".

К слову, напомним, ранее 120 отставных американских генералов выступали с критикой администрации Байдена и его лично, обвиняя в неспособности управлять страной:

Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В России появились Воздушно-космические силы
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Командир космических сил США уволен за критику расовой теории
"Политкорректность сошла с ума": в США запретили книгу Коэна об учёных-историках
В Израиле обрушилась трибуна синагоги
Заключённым новосибирской колонии организовали "атмосферу Лондона"
Знак зодиака 17 мая: знаменитые Тельцы
Ильшат Гафуров: этого человека "человеком" назвать нельзя
Кейт Миддлтон раскрыла любимое лакомство принцессы Шарлотты
Располневший после "ковида" Пригожин собирается заняться йогой
Почему соки, кофе и чай не заменят простую воду
Президент РАН назвал причину снижения качества образования в России
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство экс-работнице Госдепартамента США Сюзанне Масси получить будет непросто.

Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Новости Украины
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Политика. Новости и аналитика
Советница Рейгана выпила водки и попросила у Путина российское гражданство
Интернет
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Наука и техника
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Новости футбола
Известны четыре возможных соперника "Спартака" в Лиге чемпионов
Глава Минздрава назвал абсурдным вопрос о третьей волне коронавируса
Общество
Глава Минздрава назвал абсурдным вопрос о третьей волне коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников