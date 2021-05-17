Командир космических сил США уволен за критику расовой теории

Командир подразделения космических сил США лишился должности после того, как в одном из интервью заявил, что

"марксистские идеологии, такие как критическая расовая теория, подрывают вооруженные силы".

Подполковник Мэтью Ломайер, командовавший 11-й эскадрильей космического предупреждения на авиабазе Бакли, штат Колорадо, указал на инициативы министра обороны Ллойда Остина, направленные на борьбу с "экстремизмом” в рядах вооруженных сил.

Он сказал, что брошюра, которую он получил по этому вопросу, освещает беспорядки 6 января в Капитолии как пример экстремизма, но не упоминает гражданские беспорядки и насилие, связанные с движением Black Lives Matter.

Ломейер также подверг критике программы разнообразия и интеграции, реализуемые Министерством обороны.

Он утверждал, что военнослужащие на его базе получали материалы для чтения, в которых Соединенные Штаты упоминались как "белая супрематическая нация".

А ещё подполковник считает, что в Демократической партии преобладает "неомарксистская мысль” и что консерваторы все чаще "маскируются под экстремистов".

К слову, напомним, ранее 120 отставных американских генералов выступали с критикой администрации Байдена и его лично, обвиняя в неспособности управлять страной:

Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена

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