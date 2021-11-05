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Пекин раскритиковал Вашингтон за ядерную политику и назвал его угрозой для мира

Мир

Представитель Минобороны Китая, старший полковник У Цянь назвал Америку источником масштабной ядерной опасности. Таким образом политик отреагировал на доклад Пентагона о вооружении КНР.

Пекин раскритиковал Вашингтон за ядерную политику и назвал его угрозой для мира

Представитель Минобороны указал на лицемерие американских властей: они сами стимулировали развитие технологий в ядерной и космической сферах, а также в области кибернетики.

"Они (Вашингтон. — Прим. ред.) бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны", — подчеркнул У Цянь, которого цитируют на официальном сайте Минобороны Китая.

Вместе с этим старший полковник раскритиковал США за военный союз с Австралией и Великобританией AUKUS, поскольку из-за него увеличились риски распространения ядерного оружия. Америка продолжает наращивать своё вооружение, отметил У Цянь.

Ранее о США как о мировой угрозе высказался представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он заявил о попытках Вашингтона использовать домыслы для подтверждения "теории китайской угрозы". Политик подчеркнул, что атомное оружие страны не угрожает другим государствам и служит только для защиты национальной безопасности.

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Китай и США. Что будет дальше? История противостояния / МР#4
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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