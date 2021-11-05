В США испугались союза Китая и России: "Угрожают нашей руководящей роли"

Попытки США противостоять России и Китаю одновременно сближают их и позволяют им работать против Вашингтона. Таким образом возникает "стратегический кошмар Америки", заявил колумнист Клинт Мэллори.

По словам журналиста, американские власти способны исправить ситуацию, если организуют диалог с Москвой и отвлекут её внимание от Пекина. При этом Мэллори отметил, что пока КНР и РФ не образовали союз, но их партнёрство затрагивает военную сферу. Например, военно-морские учения в этом году, а также патрулирование в Японском море, вызывают опасения, отметил публицист.

"Последствия российско-китайского партнёрства столь же далеко идущие, как и наше противостояние с Советским Союзом во время холодной войны, потому что оно угрожает нашей руководящей роли в мире и, следовательно, нашей демократии, экономике и политическим свободам", — написал Мэллори в статье для 19Fortyfive.

Также колумнист описал Китай как мощную силу на политической арене. Власти этой страны могут применять экономическое принуждение, подчеркнул Мэллори. Вместе с этим он указал на технологические прорывы КНР в военной области. Например, искусственный интеллект и квантовые вычисления, сказал журналист.

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