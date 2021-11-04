В Китае оценили данные США о ядерной мощи КНР: "Сплошная фальсификация"

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь раскритиковал доклад Пентагона о готовности Пекина наращивать ядерные силы. По словам дипломата, таким образом США пропагандируют "китайскую угрозу".

По мнению политика, документ американских властей нельзя назвать достоверным. Как подчеркнул Вэньбинь, Вашингтон следует предрассудкам. Также дипломат обвинил Америку в опасности для всего человечества.

"Китайское атомное оружие не угрожает ни одной стране мира", — заявил Вэньбинь, которого цитирует ТАСС.

Он сообщил, что китайские власти сохраняют то количество военной мощи, которое нужно для безопасности граждан.

По данным из доклада Пентагона, в 2030 году у Китая может быть около одной тысячи боезарядов. Также в США допустили, что КНР обладает так называемой "ядерной триадой":

стратегической авиацией;

межконтинентальными баллистическими ракетами;

атомными подводными ракетоносцами.

Ранее в Пентагоне назвали три центра мировой силы — Россию, Китай и США. Генерал Марк Милли заявил, что человечество вступает в эру стратегической нестабильности, поэтому всем державам необходимо быть осторожными в отношениях друг к другу.

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