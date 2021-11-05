Белорусские военные, сопровождавшие через границу толпу нелегальных мигрантов в количестве примерно 250 человек, угрожали польским пограничникам открыть по ним огонь.
С таким обвинением выступило Минобороны Польши. Заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.
Варшава особо подчеркнула, что только "выдержка" погранотряда не позволила перевести инцидент в боестолкновение:
По словам чиновников польского Миноброны, белорусские военные "регулярно" провоцируют конфликты. Например, вот так:
Напомним, что буквально вчера МИД Польши вызывал "на ковёр" белорусского посла из-за того, что в 300 метрах от границы якобы были замечены "вооружённые люди в военной форме белорусской армии". Официальный Минск нарушение границы отрицает.
Польша и Европейский союз считают, что Белоруссия целенаправленно организует поток нелегальных мигрантов, таким образом якобы Минск мстит за санкции.
В настоящее время в приграничных с Белоруссией районах действует режим чрезвычайного положения, установлено заграждение из колючей проволоки, которое скоро начнут менять на капитальную стену.
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