Польша: белорусы привели толпу мигрантов и угрожали пограничникам стрельбой

Белорусские военные, сопровождавшие через границу толпу нелегальных мигрантов в количестве примерно 250 человек, угрожали польским пограничникам открыть по ним огонь.

С таким обвинением выступило Минобороны Польши. Заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

Варшава особо подчеркнула, что только "выдержка" погранотряда не позволила перевести инцидент в боестолкновение:

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По словам чиновников польского Миноброны, белорусские военные "регулярно" провоцируют конфликты. Например, вот так:

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Напомним, что буквально вчера МИД Польши вызывал "на ковёр" белорусского посла из-за того, что в 300 метрах от границы якобы были замечены "вооружённые люди в военной форме белорусской армии". Официальный Минск нарушение границы отрицает.

Польша и Европейский союз считают, что Белоруссия целенаправленно организует поток нелегальных мигрантов, таким образом якобы Минск мстит за санкции.

В настоящее время в приграничных с Белоруссией районах действует режим чрезвычайного положения, установлено заграждение из колючей проволоки, которое скоро начнут менять на капитальную стену.