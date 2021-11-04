Польша возмущена: границу пересекли вооружённые белорусы

МИД Польши заявил, что "на ковёр" вызван Александр Чесновский, посол Белоруссии. Причина — "вторжение на польскую территорию вооружённых лиц в военной форме".

Как рассказал представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин, польские солдаты заметили "трёх людей в форме с длинным оружием":

"Встретив польский патруль на польской территории примерно в 300 метрах от границы, они перезарядили оружие и затем уехали в сторону Белоруссии, — сказал Зарин. — Этого было достаточно, чтобы предположить, что это не было ошибкой”.

Представитель министерства иностранных дел Лукаш Ясина уточнил, что инцидент произошёл в ночь с понедельника на вторник.

В ходе встречи с белорусским дипломатом заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик потребовал объяснений и подчеркнул, "что действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют всё более очевидные признаки преднамеренной эскалации”.

"Польша считает такие действия неприемлемыми и не потерпит их. Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Европейского союза”, — говорится в заявлении МИД.

Немедленных комментариев с белорусской стороны не последовало.

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