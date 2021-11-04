МИД РФ назвал провокационным шагом намерение Латвии запретить георгиевские ленты

Намерение властей Латвии запретить георгиевские ленты — провокационный шаг, который может вызвать негативную реакцию большой части населения станы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Законопроект, предусматривающий запрет использовать георгиевские ленты на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах, одобрен на днях Комиссией Сейма Латвии по правам человека и общественным делам.

"Хотя до полного утверждения этой инициативе ещё предстоит пройти третье чтение в парламенте и получить одобрение президента страны, судя по твёрдому настрою депутатского корпуса Латвии и правящей элиты, это лишь дело времени", — отметила Захарова, которую цитирует сайт МИД РФ.

Дипломат заявила, что подготовка законопроекта подтверждает ведение Латвией войны с историческими символами, являющимися значимыми не только для россиян, но и для их соотечественников во всём мире.

По мнению представителя министерства, запрет на георгиевские ленты, в случае его введения, может вызвать негативную реакцию большой части латвийского общества.

"Международные структуры не должны оставить эти провокационные шаги без реакции", — подчеркнула Захарова.

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