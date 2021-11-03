Полковник КГБ ЛССР в отставке описал обстановку в Латвии

Полковник КГБ Латвийской Советской Социалистической Республики в отставке назвал обстановку в Латвии близкой к военному положению.

В анонимной беседе полковник назвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша менеджером "среднего звена" и отметил, что при бывшей главе Минздрава Илзе Винькеле ситуация была намного лучше. Сейчас же новый министр Даниэль Павлютс не способен справиться с трудностями в здравоохранении и хаосом, подчеркнул собеседник.

Также полковник предложил восстановить агитацию "хождение по квартирам", чтобы мотивировать граждан прививаться от коронавирусной инфекции.

"К пожилому человеку приезжают, разговаривают с ним, рассказывают и уже потом делают вакцинацию. Не он едет, а к нему приезжают. Денег для этого хватало, но, видимо, менеджмент с "золотыми" кроватями круче оказался", — заявил собеседник, слова которого приводят argumenti.ru.

По словам полковника, после выборов партия "Зелёные и крестьяне" может привлечь нынешние власти Латвии к ответственности, в том числе юридической.

Ранее сообщалось, что в Латвии самые низкие по сравнению с другими европейскими странами темпы вакцинации против COVID-19. Из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки власти ввели жёсткие антикоронавирусные ограничения, которые не одобряет население.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.