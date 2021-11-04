Жириновский рассказал, в каком году Украина нападёт на Донбасс

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что через пять лет на Украине произойдёт локальная война, которая приведёт к разделу её территорий. По его мнению, вся юго-восточная часть страны войдёт в состав России.

Жириновский рассказал, какой сценарий ожидает Украину к 2027 году. По его мнению, агрессия украинских войск на Донбассе в 2025 году неизбежно приведёт к тому, что Запад будет на стороне Киева, а Россия поддержит ЛДНР.

"Они ударят по Донецку, а Донецк ударит по Мариуполю, и пошли колонны ополченцев на Киев, а патриоты России им помогут. Так начнется боевая схватка на русской земле за русских людей в самом центре Европы", — передаёт "ПолитНавигатор" слова лидера ЛДПР.

Если немцы вступятся за Украину, русская армия обязана будет защитить свой народ, ведь в Донецке живёт уже почти миллион российских граждан, объяснил Жириновский. Германия потребует себе часть Украины, к которой относится Галиция, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк и другие. Однако политик предположил, что прямых столкновений может и не быть.

Депутат считает, что есть и угроза возникновения конфликта на международном уровне, когда множество стран приведут своё оружие и армию в действие, чтобы столкнуться с ополчением, которое будет находиться под защитой России.

"Но они испугаются, война будет скоротечной, Украина будет разделена. Северо-западная будет превращена в новое государство Галиция, а весь юго-восток отдельными областями будет принят в состав России, как Крым", — подытожил Жириновский.

Он заметил, что именно так могут развиться события на Украине в ближайшие пять лет. Депутат подчеркнул, что ядерное оружие в военных действиях применяться не будет, однако он предположил что может быть использовано гипер-оружие, которое нанесёт непоправимый ущерб.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней. Он отметил, что Киеву совершенно не выгодно начинать войну с Россией самостоятельно.

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