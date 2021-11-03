США, ЕС и НАТО создают "южный фронт"

Ситуация в Донбассе с каждым днем становится все нестабильнее. Украина увеличивает количество соединений Вооруженных сил, но Запад постоянно говорит о наращивании Россией войск у границы с соседом.

Что характерно, число украинских военных в зоне конфликта на отдельных направлениях увеличилось вдвое. Напомним, на днях в Черном море начал учения Шестой флот США, а в Евросоюзе рассуждают о военных мерах, которые могли бы снизить влияние России в Юго-Восточной Европе.

Документ под названием "Большие амбиции: наращивание российской военной мощи в Крыму и на Черном море" гласит, что Запад должен быть готов противостоять угрозе со стороны РФ и взять Украину в союзники.

ЕС всерьез рассуждает о том, что необходимо сформировать многонациональный корпус «Юго-восток» (как во времена Гитлера), а также регулярно оказывать военную помощь Грузии, Украине и Молдавии, обозначив свое присутствие в Черном море.

Как пояснила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер, Брюсселю и Вашингтону нужно снять ограничения на поставки Киеву летального оружия

Сами США и НАТО намерены добиться постоянного военного присутствия в Черном море. 30 октября командование Шестого флота ВМС США о начале операции в регионе, в которых задействован эсминец ВМС США и корабль "управления войной".

Понятно, что стабильности в регионе этим не добиться. Поэтому флот США находится под постоянным наблюдением со стороны российского Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Эксперты связывают эту активность с недавним визитом в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, который пообещал поддержку Украине в ее «борьбе против России».

Со своей стороны, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Украина готовится «к войне или к серьезной провокации». Соседи начали активно реализовывать План создания Сил территориальной обороны Украины (СТрО) на основе принятого недавно закона «Об основах национального сопротивления».

В соответствии с этим документов, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивается на треть – почти до 320 тыс. штыков. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Все в целом говорит об интенсивной подготовке к войне, пояснил военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин.

Россия же официально никаких заявлений не делала, и СМИ Запада пишут по этому поводу все, что им в голову приходит. Ясно одно - в условиях возможной войны на Донбассе российские войска на юго-западном стратегическом направлении находятся в постоянной боевой готовности. И это решение как минимум логично.

Россия не исключает дальнейшего ухудшения ситуации на юго-востоке Украины, отметила только официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев сознательно заводит переговоры в Контактной группе в тупик, чтобы просто развязать прямую войну в Донбассе и призвала Запад прекратить милитаризацию страны и использовать своё влияние, чтобы вернуть Киев на путь дипломатических решений.

Но - увы, не выходит.

Бывший глава ультранационалистов Украины Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами страны.

Такое назначение может являться показателем намерений Киева активизировать агрессию в отношении Донбасса, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

По его словам, Украину раздирают внутренние конфликты, а назначение Яроша на это не повлияет. Он только усугубит военную риторику и в ближайшее время начнется агрессия против республик Донбасса, которая перейдет и на Россию.

Со своей стороны, украинский политолог Михаил Погребинский отметил, что этим назначением окончательно развеяны иллюзии о команде президента Зеленского как о «миролюбивой».

К слову, Ярош сам сообщил, что получил пост советника при главкоме ВСУ генерал-лейтенанте Валерии Залужном - давшем приказ на применение "Байрактаров" и обещавшем "топить флот России". Ярош также опубликовал совместную фотографию с Залужным и поблагодарил главкома за доверие.

Скорее всего, Ярош оказался на этому посту по решению США, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Зеленский сам вряд ли бы принял такое решение из-за своего давнего конфликта с лидером боевиков., который.... обещал его лично повесить на Крещатике.

"...Радикалы востребованы и, хотя прямое управление им дать не могут, но их значимость в обострении ситуации в Донбассе поднимают", — отметил бывший депутат. Такое назначение сродни взрыву, хотя сами националисты не рвутся погибать за страну.

В сети по этому поводу написали, что назначение неонациста Яроша советником Главкома ВСУ говорит о том, что Украина, похоже, всерьез решилась на самоликвидацию.

"Что характерно, стратегически и для выборов это провал, но чтобы воспламенить ситуацию в Донбассе - Ярош кандидатура более чем подходящая. Поднять под свой флаг фанатиков-реваншистов и ударить по ДНР, чтобы тут же исчезнуть после ответного удара страны - союзника Донбасса - потрясающе "своевременное решение", подытожили в тгк "Майор и генерал".

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