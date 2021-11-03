EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

США, ЕС и НАТО создают "южный фронт"

Мир

Ситуация в Донбассе с каждым днем становится все нестабильнее. Украина увеличивает количество соединений Вооруженных сил, но Запад постоянно говорит о наращивании Россией войск у границы с соседом.

США, ЕС и НАТО создают "южный фронт"

Что характерно, число украинских военных  в зоне конфликта на отдельных направлениях увеличилось вдвое. Напомним, на днях в Черном море начал учения Шестой флот США, а в Евросоюзе рассуждают о военных мерах, которые могли бы снизить влияние России в Юго-Восточной Европе.

Документ под названием "Большие амбиции: наращивание российской военной мощи в Крыму и на Черном море" гласит, что Запад должен быть готов противостоять угрозе со стороны РФ и взять Украину в союзники. 

ЕС всерьез рассуждает о том, что необходимо сформировать многонациональный корпус «Юго-восток» (как во времена Гитлера), а также регулярно оказывать военную помощь Грузии, Украине и Молдавии, обозначив свое присутствие в Черном море. 

Как пояснила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер, Брюсселю и Вашингтону нужно снять ограничения на поставки Киеву летального оружия

Сами США и НАТО намерены добиться постоянного военного присутствия в Черном море. 30 октября командование Шестого флота ВМС США о начале операции в регионе, в которых задействован эсминец ВМС США и корабль "управления войной".

Понятно, что стабильности в регионе этим не добиться. Поэтому флот США находится под постоянным наблюдением со стороны российского Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Эксперты связывают эту активность с недавним визитом в Киев главы Пентагона Ллойда Остина, который пообещал поддержку Украине в ее «борьбе против России».

Со своей стороны, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что  Украина готовится «к войне или к серьезной провокации».  Соседи  начали активно реализовывать План создания Сил территориальной обороны Украины (СТрО) на основе принятого недавно закона «Об основах национального сопротивления». 

В соответствии с этим документов, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивается на треть – почти до 320 тыс. штыков. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Все в целом говорит об интенсивной подготовке к войне,  пояснил  военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин. 

Россия же официально никаких заявлений не делала, и СМИ Запада пишут по этому поводу все, что им в голову приходит. Ясно одно - в условиях возможной войны на Донбассе российские войска на юго-западном стратегическом направлении находятся в постоянной боевой готовности.  И это решение как минимум логично. 

Россия не исключает дальнейшего ухудшения ситуации на юго-востоке Украины, отметила только официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев сознательно заводит переговоры в Контактной группе в тупик, чтобы просто развязать прямую войну в Донбассе и призвала Запад прекратить  милитаризацию страны и использовать своё влияние, чтобы вернуть Киев на путь дипломатических решений. 

Но - увы, не выходит.

Бывший глава ультранационалистов Украины Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами страны.

Такое назначение может являться показателем намерений Киева активизировать агрессию в отношении Донбасса, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

По его словам, Украину раздирают внутренние конфликты, а назначение Яроша на это не повлияет. Он только усугубит военную риторику и  в ближайшее время начнется агрессия против республик Донбасса,  которая перейдет и на Россию. 

Со своей стороны, украинский политолог Михаил Погребинский отметил, что этим назначением окончательно развеяны иллюзии о команде президента Зеленского как о «миролюбивой».

 К слову, Ярош сам сообщил, что получил пост советника при главкоме ВСУ генерал-лейтенанте Валерии Залужном - давшем приказ на применение "Байрактаров"  и обещавшем "топить флот России". Ярош также опубликовал совместную фотографию с Залужным и поблагодарил главкома за доверие.

Скорее всего, Ярош оказался на этому посту по решению США, заявил  бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Зеленский сам вряд ли бы принял такое решение из-за своего давнего конфликта с лидером боевиков., который.... обещал его лично повесить на Крещатике.

"...Радикалы востребованы и, хотя прямое управление им дать не могут, но их значимость в обострении ситуации в Донбассе поднимают", — отметил бывший депутат. Такое назначение сродни взрыву, хотя сами националисты не рвутся погибать за страну.

В сети по этому поводу написали, что назначение неонациста Яроша советником Главкома ВСУ говорит о том, что Украина, похоже, всерьез решилась на самоликвидацию.

"Что характерно, стратегически и для выборов это провал, но чтобы воспламенить ситуацию в Донбассе - Ярош кандидатура более чем подходящая. Поднять под свой флаг фанатиков-реваншистов и ударить по ДНР, чтобы тут же исчезнуть после ответного удара страны - союзника Донбасса - потрясающе "своевременное решение", подытожили в тгк "Майор и генерал".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россию втянут в новую войну? Неутешительные данные от разведки
Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий ярош денис пушилин мария захарова владимир олейник валерий залужный владимир зеленский михаил погребинский
Новости
Собчак прокомментировала новость о цифровизации тюрем
Эксперт объяснил, кто должен ответить за обвал грунта в Москве
Найдено место крушения самолёта Ан-12
Рада уволила первого вице-премьера Украины: к нему пришли с обысками
На Украине выступили против войны с Россией
В Ассоциации крематориев заявили об увеличении интереса к их бизнесу в 10 раз
С могилы рэпера Дэцла на Пятницком кладбище в Москве пропал стул
Теннисистка Елена Веснина рассказала, как воры вернули её украденные медали
Pravda.Ru направила вопросы ректору РАНХиГС
София Ротару удивила публику своей внешностью
Последние материалы
С могилы рэпера Дэцла на Пятницком кладбище в Москве пропал стул
Теннисистка Елена Веснина рассказала, как воры вернули её украденные медали
Pravda.Ru направила вопросы ректору РАНХиГС
В ГД ответили на слова Байдена об игнорировании климатических проблем Россией
София Ротару удивила публику своей внешностью
"Летит кулак в лицо": жительница Тюмени рассказала о травле со стороны соседки
Собянин: нерабочие дни в Москве продлевать не будут
Украинский политолог: Западу "глубоко по барабану" на проблемы Украины
Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы
Звёздный дизайнер объяснила, как омолодилась Пугачёва
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Общество
В Москве задержали врио президента СССР
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Любовь Степушова Государственность Казахстана в опасности из-за языковой политики Любовь Степушова Василий Амирджанов Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Нетленная "римская принцесса" была вампиром? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников