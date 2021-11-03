Президент Грузии: я никогда не помилую Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-главу страны Михаила Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме.

"Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны… Моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда… я никогда не вернусь к этому вопросу", — цитирует Зурабишвили РИА Новости.

Грузинские правоохранители задержали Саакашвили 1 октября. В Грузии на политика заведено несколько уголовных дел: за причастность к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и избиение депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили получил три года лишения свободы, во втором — шесть лет. Также он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга, который произошёл 7 ноября 2007 года, в организации погрома телекомпании "Имеди" и в растрате бюджетных средств — все эти дела находятся на рассмотрении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что будет добиваться возвращения Саакашвили на Украину, поскольку экс-президент Грузии является гражданином Украины. Однако власти Грузии исключают экстрадицию заключённого на Украину.

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