На вечеринке в стиле нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" в Панаме погибли пять человек. Ранено семь. Оказалось, что в одном помещении оказались враждующие "кланы", они и открыли стрельбу.
Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание La Razon.
ЧП произошло в клубе города Санта-Ана. В полиции уточнили, что задержали двух человек.
Всего 9 серий. Речь в них идёт о том, как люди, у которых много долгов, кредитов и других финансовых проблем в жизни, пытаются выиграть крупную сумму денег (примерно 38,5 миллионов долларов) в игре на выживание.
В России директор ассоциации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина призывала проверить сериал на предмет опасности для детей. Очень многие подростки пытаются повторить сюжет и играют в эту игру даже в школе.
В Роскомнадзоре напомнили, что в России сериал имеет возрастную маркировку "18+" и поэтому его не могут смотреть дети младше этого возраста.
Ранее Pravda.Ru писала, что СМИ Северной Кореи обрушились с критикой на южнокорейский сериал "Игра в кальмара".
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