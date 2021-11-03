Пять человек погибли на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" в Панаме

На вечеринке в стиле нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" в Панаме погибли пять человек. Ранено семь. Оказалось, что в одном помещении оказались враждующие "кланы", они и открыли стрельбу.

Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание La Razon.

ЧП произошло в клубе города Санта-Ана. В полиции уточнили, что задержали двух человек.

Сериал "Игра в кальмара" вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября. А к середине октября стала самым просматриваемым сериалом в истории сервиса.

Всего 9 серий. Речь в них идёт о том, как люди, у которых много долгов, кредитов и других финансовых проблем в жизни, пытаются выиграть крупную сумму денег (примерно 38,5 миллионов долларов) в игре на выживание.

В России директор ассоциации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина призывала проверить сериал на предмет опасности для детей. Очень многие подростки пытаются повторить сюжет и играют в эту игру даже в школе.

В Роскомнадзоре напомнили, что в России сериал имеет возрастную маркировку "18+" и поэтому его не могут смотреть дети младше этого возраста.

Ранее Pravda.Ru писала, что СМИ Северной Кореи обрушились с критикой на южнокорейский сериал "Игра в кальмара".

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