Талибы* запретили хождение иностранной валюты в Афганистане

Правительство талибов* объявило о полном запрете на использование иностранной валюты в Афганистане.

Эксперты считают, что это приведёт к дальнейшему разрушению экономики, находящейся на грани краха из-за резкого прекращения международной поддержки и заморозки активов Афганистана в иностранных (в частности, американских) банках.

Неожиданное решение властей страны было озвучено спустя несколько часов после того, как по меньшей мере 25 человек были убиты и более 50 ранены в результате нападения боевиков ИГИЛ на крупнейший военный госпиталь Афганистана в центре Кабула.

"Экономическая ситуация и национальные интересы в стране требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту в каждой своей операции", - говорится в заявлении талибов*.

Использование долларов США широко распространено на рынках Афганистана, а в приграничных районах для торговли используется валюта соседних стран, таких как Пакистан.

Напомним, Талибан* настаивает на высвобождении миллиардов долларов резервов центрального банка Афганистана, поскольку пострадавшая от засухи страна сталкивается с нехваткой наличности, массовым голодом и новым миграционным кризисом.

*запрещённая в РФ организация