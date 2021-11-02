Самолет авиакомпании WizzAir, который ранее из-за тумана приземлился в Киеве, уже вернулся в Будапешт. Стало известно, что всем пассажирам пока придется остаться в Венгрии — их поселят в Verdi Grand Hotel, об этом сообщает "Лента.ру".
Пока пассажиры рейса Будапешт-Москва находятся в аэропорту венгерской столицы. В ближайшее время за ними приедет автобус, который доставит всех в отель.
Отмечается, что у некоторых россиян закончилась виза, но власти Венгрии разрешают им остаться в стране до вылета в Москву.
"Я решил отказаться от поездки с WizzAir и сделал выбор в пользу российской авиакомпании. Дороже намного, но лучше так", — цитирует одного из пассажиров издание.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий в трёх аэропортах Москвы были отменены 200 рейсов. Синоптики обещают, что туман исчезнет к вечеру.
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