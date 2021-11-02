Самолёт Будапешт — Москва внепланово приземлился в Киеве

Самолет авиакомпании WizzAir, который летел из Будапешта в Москву, приземлился в Киеве из-за густого тумана. По данным сервиса FlightRadar, авиалайнер возвращается обратно в Будапешт.

Судя по онлайн-табло аэропорта Внуково, воздушное судно вылетело из Будапешта в 8:15 и должно было приземлиться в Москве в 10:25

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий в трёх аэропортах Москвы были отменены 200 рейсов. Синоптики обещают, что туман исчезнет к вечеру.

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