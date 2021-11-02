Американская атомная подлодка столкнулась с китайской горой - ВМС США

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut "напоролась" на подводную гору в Южно-Китайском море. Как отметили представители американского флота, основание не было отмечено на карте и Китай должен ответить за ДТП.

"В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе", — цитирует официального представителя Седьмого флота Хейли Симс ТАСС.

Симс отметила, что сейчас американский флот разрабатывает последующие действия, в том числе и "привлечение к ответственности" китайской стороны.

Со стороны правительства КНР пока не было официального ответа на "выпады" США. Однако ранее, замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн заявил, что столкновение субмарины с тогда ещё неизвестным объектом Америка может расценивать как "предупреждение".

Ранее Pravda. Ru писала о "ДТП" в акватории Южно-Китайского моря. После столкновения 15 членов экипажа субмарины получили травмы, сама подлодка серьёзные технические повреждения.

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