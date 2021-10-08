Более десятка американских моряков получили ранения вовремя столкновения атомной подлодки с "неизвестным объектом" в акватории Южно-Китайского моря.
По сообщениям американских официальных лиц, 15 моряков получили незначительные травмы, когда американский корабль "Коннектикут" столкнулся с "чем-то", находясь под водой. Что это было и как оказалось на пути американской подлодки - неизвестно до сих пор.
Представитель ВМС США сообщил, что подводная лодка в настоящее время направляется к территории США Гуам.
"Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными", — говорится в заявлении представителя ВМС, который добавил, что степень повреждения подводной лодки все еще оценивается.
Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как США, Великобритания и Австралия подписали исторический пакт о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — AUKUS, что позиционируется как попытка противостоять Китаю.
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