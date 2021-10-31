Дурак может в улей засунуть руку: в Совфеде оценили подготовку Украины к войне

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров прококментировал заявление лидера ДНР, что украинские власти готовятся к войне.

"Опасаться ничего не нужно, кроме одного — дурак может в улей засунуть палку, разворошить его, а потом бегать и кричать: "Я вам говорил, что пчелы злые"", — цитирует политика Telegram-канал "Говорит Москва".

Кроме того, Мамсуров отметил, что в любом случае Россия следит за ситуацией и дает возможность Украине "похвастаться, что у них есть силы".

Ранее лидер самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на Украине готовы к войне. Он также добавил, что украинские власти стягивает силы и технику по южному направлению, что может говорить о желании отрезать республику от моря.





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.