Украина готова выручить ЕС дровами, "чтоб не замёрзли"

Киев может в ближайшее время увеличить экспорт дров в страны Евросоюза, чтобы помочь им справиться с дефицитом энергии, вызванным резким ростом цен на газ.

Так считает глава Украинского центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

"Дрова, несомненно, являются интересным товаром для экспорта, особенно для рынка Европейского Союза. В этом отопительном сезоне им не хватает 70 миллиардов кубометров, чтобы покрыть свои потребности до тех пор, пока не будет запущен газопровод "Северный поток-2"", — заявил Чаленко на пресс-конференции.

По его словам, ЕС рассматривает дрова в качестве энергетического продукта, а Украина вошла в топ-10 самых богатых лесом государств континента.

"Несмотря на то, что текущая ситуация с рубкой леса в Западной Украине очень тяжелая, Киев может в ближайшее время снять запрет на массовый экспорт леса в Европу для получения дополнительной прибыли, — сказал чиновник, добавив, что есть одно условие — получение Украиной транша в размере €600 млн от Европейской комиссии".

Он подчеркнул, что такая помощь, "может плохо сказаться на лесоперерабатывающей промышленности страны, которая в последние годы демонстрирует значительный рост", но ради "спасения союзников" Украина готова "рискнуть".

"Для милого дружка и серёжку из ушка"…

Ранее Украина сама испытала нехватку дров из-за повышения цен на энергоносители.

По словам Чаленко, цены на дрова в стране в последнее время подскочили с 50% до 200%. В сочетании с нехваткой угля и газа сама Украина может столкнуться с серьезными проблемами в текущем отопительном сезоне, включая массовые отключения электроэнергии и повышение тарифов как для домашних хозяйств, так и для промышленности.

По словам главы профсоюза шахтеров страны Михаила Волынца,

на складах тепловых электростанций находится 565 000 тонн угля, что на 88 000 тонн меньше, чем необходимо;

запасы природного газа в хранилищах Украины составляют 18,8 млрд кубометров, что на 9,4 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

А в связи с решением России прекратить поставки энергетического угля в Украину с 1 ноября, Волынец говорит, что перспективы далеки от оптимистичных.