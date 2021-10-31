EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Myśl Polska: польское правительство готовится к войне с Россией
31-летняя блогер задержана за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора
Мясников назвал, кто главный инкубатор новых штаммов коронавируса
В РПЦ призвали не считать убийство при самообороне преступлением
Российские туристы массово отравились в отеле Турции
В "Газпроме" объяснили приостановку поставки газа в Германию
Байден и Меркель обсудили "вредоносные цели" России
Меркель призналась, чего ей не хватало на посту канцлера
В ДНР считают, что Украина готова к войне

Украина готова выручить ЕС дровами, "чтоб не замёрзли"

Мир

Киев может в ближайшее время увеличить экспорт дров в страны Евросоюза, чтобы помочь им справиться с дефицитом энергии, вызванным резким ростом цен на газ.

Украина готова выручить ЕС дровами, "чтоб не замёрзли"

Так считает глава Украинского центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

"Дрова, несомненно, являются интересным товаром для экспорта, особенно для рынка Европейского Союза. В этом отопительном сезоне им не хватает 70 миллиардов кубометров, чтобы покрыть свои потребности до тех пор, пока не будет запущен газопровод "Северный поток-2"", — заявил Чаленко на пресс-конференции.

По его словам, ЕС рассматривает дрова в качестве энергетического продукта, а Украина вошла в топ-10 самых богатых лесом государств континента.

"Несмотря на то, что текущая ситуация с рубкой леса в Западной Украине очень тяжелая, Киев может в ближайшее время снять запрет на массовый экспорт леса в Европу для получения дополнительной прибыли, — сказал чиновник, добавив, что есть одно условие — получение Украиной транша в размере €600 млн от Европейской комиссии".

Он подчеркнул, что такая помощь, "может плохо сказаться на лесоперерабатывающей промышленности страны, которая в последние годы демонстрирует значительный рост", но ради "спасения союзников" Украина готова "рискнуть".

"Для милого дружка и серёжку из ушка"…

Ранее Украина сама испытала нехватку дров из-за повышения цен на энергоносители.

По словам Чаленко, цены на дрова в стране в последнее время подскочили с 50% до 200%. В сочетании с нехваткой угля и газа сама Украина может столкнуться с серьезными проблемами в текущем отопительном сезоне, включая массовые отключения электроэнергии и повышение тарифов как для домашних хозяйств, так и для промышленности.

По словам главы профсоюза шахтеров страны Михаила Волынца,

  • на складах тепловых электростанций находится 565 000 тонн угля, что на 88 000 тонн меньше, чем необходимо;
  • запасы природного газа в хранилищах Украины составляют 18,8 млрд кубометров, что на 9,4 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

А в связи с решением России прекратить поставки энергетического угля в Украину с 1 ноября, Волынец говорит, что перспективы далеки от оптимистичных.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Кортеж Байдена шокировал Рим
Лещенко: Бузова вполне может получить звание народной артистки
Турция намерена "перекроить" Чёрное море: "граница будет в районе Сочи"
Порошенко: зимой Россия постарается взять "энергетический реванш"
Пушков порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию
Myśl Polska: польское правительство готовится к войне с Россией
31-летняя блогер задержана за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора
Мясников назвал, кто главный инкубатор новых штаммов коронавируса
В РПЦ призвали не считать убийство при самообороне преступлением
Российские туристы массово отравились в отеле Турции
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России

Украинцы нашли, чем заменить российский уголь в нобяре.

На Украине нашли, чем заменить поставки угля из России
Врач предостерёг от "гнойных дыр" при болезни COVID-19
Здоровье
Врач предостерёг от "гнойных дыр" при болезни COVID-19
Непознанное и необъяснимое
Где на территории бывшей Российской империи живут потомки снежного человека
Мир. Новости мира
МИД РФ отреагировал на захват россиян в Донбассе
Усам Оздемиров Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой Усам Оздемиров Дмитрий Соколов Какие гонорары получали мировые лидеры XX века Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Социопатов будут вычислять по ДНК? Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Поставка российского газа в Германию была остановлена
Политика. Новости и аналитика
Зюганов пообещал разобраться в ситуации с Рашкиным и убитым лосем
ВСУ снова вошли в село Старомарьевка в Донбассе. Или нет?
Мир. Новости мира
ВСУ снова вошли в село Старомарьевка в Донбассе. Или нет?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников