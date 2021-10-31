В США обозначили роль России в газовом кризисе

Профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович написал статью, где рассуждает на тему роли России в текущем газовом кризисе. Работу ученого решили опубликовать в Совете по международным отношениям США.

В своей статье Сестанович пишет о том, что кризис происходит по нескольким причина. Во-первых, это снижение добычи газа в Европе, во-вторых, резкий рост спроса в Азии. Кроме того, к причинам происходящего он относит истощение запасов прошедшей зимы и сокращение производства.

Таким образом, профессор пытается обяснить, что в кризисе не может быть виновата только Россия. При этом на вопрос, разжигает ли Москва кризис, Сестанович отвечает: "И да и нет". То есть, по его мнению, Россия отчасти использует уязвимость своих клиентов.

Ранее посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что кризисная ситуация с ценами на газ сегодня представляет собой общеевропейскую проблему, к решению которой должны подключиться главы всех государств.

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