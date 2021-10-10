Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?

Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.

О причинах ажиотажного спроса на газ много сказано и пересказано. Разобраться в них объективному наблюдателю не так и сложно, но, как известно, наихудший глухой — это тот, кто не хочет слышать. Однако когда биржевые цены на газ почти подобрались к отметке $2000 за тысячу кубометров газа, одними отговорками, что "во всём виноваты русские", вряд ли отделаешься.

Ответственные чиновники из Еврокомиссии на днях выдавили из себя несколько неловких объяснений по поводу газовой неразберихи. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс сослался на трудные рыночные условия: мол, спрос на энергоресурсы за последние 25 лет достиг максимальных показателей. Не смогла отмолчаться и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По её мнению, Европа слишком зависима от других стран, поскольку 90% потребляемого газа приходится на импорт. Вывод фон дер Ляйен сделала незамысловатый: необходимо создавать европейские запасы газа и "ударить" по энергетическому кризису повышением инвестиций в "зелёную" энергетику.

Всё же ближе к истине прозвучали слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прямо назвал одной из причин роста цен на газ ошибки в действиях Еврокомиссии. Надо изменить некоторые "зелёные" нормы, иначе все будут страдать, заметил Орбан.

Карт-бланш на биржевые спекуляции

Ситуация на топливном рынке Европы вполне согласуется с крылатой фразой "хотели, как лучше, а получилось, как всегда", автором которой является Виктор Черномырдин, стоявший у истоков создания концерна "Газпром". Европейские деятели не вняли мудрым предостережениям бывшего российского премьер-министра и наломали немало дров, что никак не поспособствовало обогреву жилищ европейцев с наступлением отопительного сезона. Как известно, за любым видом топлива, будь то нефть, газ, уголь, мирный атом и даже дрова, Европе — при всём неприятии этого факта — придётся обращаться к России.

В последние годы ЕС активно закрывал угольные ТЭЦ и атомные электростанции, стремясь всё больше заменить углеводородное топливо возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Проводники "зелёных" идей в ЕК, видимо, слишком торопились избавиться от импорта российских энергоносителей и не учли возможных капризов природы, таких как холодная зима и жаркое безветренное лето. Ветряки встали, имеющихся мощностей ВИЭ стало не хватать и резко возросший спрос можно удовлетворить только поставками традиционного сырья.

Еврокомиссия в своё время отказалась от покупок газа на основании долгосрочных контрактов с привязкой к стоимости нефти, избрав биржевой принцип. Чиновники в ЕК пожадничали, исходя из того, что европейская площадка станет привлекательным рынком покупателя. Рынок максимально либерализировали и спотовая составляющая стала ключевой в ценообразовании.

Как высоко бы ни подскакивали биржевые цены на газ, экспортная цена на голубое топливо останется в пределах $300 за тысячу кубометров, полагают российские эксперты. Есть ценовые формулы долгосрочных контрактов, которыми "Газпром" руководствуется в своих торговых взаимоотношениях с европейскими партнёрами. Как производитель и ответственный участник на рынке ЕС, российский газовый холдинг не может играть на биржевых спекуляциях и лишь забирает фиксированную выручку за поставку сырья по договору. Так что сюжеты западных пропагандистов о баснословных прибылях "Газпрома", который искусственно создаёт дефицит газа, высосаны из пальца.

Если бы европейские партнёры в контрактах с "Газпромом" сохранили нефтяную привязку, то российский газ даже в условиях пиковых спотовых цен стоил бы потребителям ЕС порядка $300 за тысячу кубометров, полагает директор Института национальной энергетики Александр Фролов. Более того, Еврокомиссия обязала "Газпром" убрать из долгосрочных контрактов пункт о запрете трейдерского реэкспорта, чем не преминули воспользоваться небольшие энергетические компании, получившие карт-бланш на откровенные спекуляции. Результат налицо: биржевая паника, разоряющиеся компании и маячащая впереди инфляция.

Подвела "стратегов" из ЕК и неумолимая конкуренция со стороны азиатских рынков. Одна только Япония потребляет СПГ больше, чем все страны ЕС вместе взятые. А ещё есть Китай и Южная Корея. 50% СПГ уходит в азиатский регион, который считается сейчас премиальным рынком. Те же Соединённые Штаты предпочитают поставлять свой СПГ в Азию, так как там цены выгоднее. Но что-то не слышно от политиков Евросоюза упрёков в их адрес. Впрочем, это объяснимо: ведь собака не кусает руку кормящего.

Варианты спасения Европы

Северный поток-2

Что интересно, на помощь попавшей в беду Европе спешат не американские супергерои, а российские политики и хозяйственники. На совещании по вопросам энергетики 6 октября президент Владимир Путин сделал ряд заявлений о необходимости принять меры, чтобы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке. Спекулятивный ажиотаж на европейском рынке может привести к "другим малоприятным событиям", заметил Путин. Несмотря на то, что транзит через Украину менее выгоден, чем прокачка по новым трубопроводам, и приводит к попутным выбросам СО2 в пять с лишним раз, президент рекомендовал "Газпрому" как абсолютно надёжному партнёру полностью выполнять взятые на себя обязательства.

Вице-премьер Александр Новак считает, что преодолению энергетического кризиса в Европе помогут скорейший запуск "Северного потока-2", зависящий от самих европейцев, и увеличение объёма торгов на электронной торговой площадке "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Дополнительные объёмы поставок — даже небольшие — могли бы сбить спекулятивный эффект, но российской стороне потребуется одна-две недели, чтобы заполнить газом собственные хранилища.

Ещё один вариант "спасения Европы" выложил на стол глава "Роснефти" Игорь Сечин. Эта идея не нова и обсуждается активно ещё с августа текущего года. Речь идёт о разрешении "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с "Газпромом". Сейчас идея пришлась весьма кстати, так как её реализация поможет стабилизировать ситуацию и обеспечить стране дополнительные доходы. России достаточно было только заявить о всех этих планах, как биржевые цены на газ в Европе опустились ниже планки $1300.

Действия же самих европейских политиков вряд ли способствуют разрешению газового кризиса. Несмотря на плачевность ситуации, в которой они оказались, безответственные политиканы продолжают воевать с "Северным потоком-2", всячески затягивая его сертификацию. Характерны для атмосферы абсурда, царящей в Европе, призывы политиков из Польши и других стран Восточной Европы расследовать манипуляции на рынке газа ЕС со стороны России как доминирующего поставщика газа.

Наверно, стоило бы оставить руководящих деятелей Евросоюза наедине со своими проблемами: может, холод наступающей зимы в отсутствие энергоносителей остудил бы их разгорячённые головы и прибавил бы ума? Благо, Россия действует не себе в ущерб и не из простого альтруизма. Как отметил Новак, имеет смысл стабилизировать положение, поскольку из-за высоких цен начинают закрываться многие предприятия-потребители и возникают условия для более интенсивного перехода на ВИЭ. А для России имеет смысл выиграть время и создать резервы для плавного энергетического перехода.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.