СЕ потратит деньги на обучение украинцев наблюдению за выборами

Совет Европы потратит около 150 тыс. евро на программу обучения украинских наблюдателей на выборах. Курсы пройдут представители гражданского общества и политических партий Украины, сообщает RT.

Авторы проекта в данный момент ведут поиски работников, которые смогут создавать информационные ролики и материалы для курса онлайн-подготовки. Требование заказчика — видеоролики должны отображать идею "просто и увлекательно".

Идеологическая экспансия Украины

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Совет Европы имеет несколько подобных программ на Украине. По его словам, выпускники этих курсов не буду объективными наблюдателями.

"Это фактически подготовка людей, которые будут снабжены соответствующим инструментарием идеологии продвижения целей и интересов СЕ на Украине. По сути речь идёт об "идеологической экспансии", — заявил Шаповалов в комментарии RT.

Политолог добавил, что Совет Европы может таким образом управлять процессом выборов на Украине.

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