В Сети обсуждают реакцию итальянской переводчицы на Трампа и Байдена

Снимки с итальянской переводчицей-синхронисткой Элизабетт Савиньи Ульман стали мемом в Интернете. Пользователи сравнили выражение лица женщины во время переговоров Дональда Трампа и встреч Джозефа Байдена.

Во время разговора нынешнего лидера США Байдена и Папы Римского Франциска в Ватикане 30 октября Ульман искренне улыбалась. Вместе с этим в 2019 году в ходе встречи Трампа с президентом Италии Серджо Маттареллы женщина казалась удивлённой и обеспокоенной. Американский лидер на мероприятии не оставлял времени для перевода.

Также пользователи соцсетей заметили, что Папа Римский тоже не отличался хорошим настроением рядом с Трампом, в то время как во время беседы с Байденом Франциск громко смеялся.

В Twitter отреагировали на разницу между визитами президентов и реакцией Ульман:

"Я не могу перестать смотреть это", — написала @ally_sammarco.

"Она смотрит на Трампа и как будто думает "О чём он говорит? Как мне переводить эту жесть? Господи, пусть он прекратит это", — прокомментировала @oneandonlybjg.

"Мы все эта итальянская переводчица", — заявила @PinkCloud8869.

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