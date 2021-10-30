Снимки с итальянской переводчицей-синхронисткой Элизабетт Савиньи Ульман стали мемом в Интернете. Пользователи сравнили выражение лица женщины во время переговоров Дональда Трампа и встреч Джозефа Байдена.
Во время разговора нынешнего лидера США Байдена и Папы Римского Франциска в Ватикане 30 октября Ульман искренне улыбалась. Вместе с этим в 2019 году в ходе встречи Трампа с президентом Италии Серджо Маттареллы женщина казалась удивлённой и обеспокоенной. Американский лидер на мероприятии не оставлял времени для перевода.
Также пользователи соцсетей заметили, что Папа Римский тоже не отличался хорошим настроением рядом с Трампом, в то время как во время беседы с Байденом Франциск громко смеялся.
В Twitter отреагировали на разницу между визитами президентов и реакцией Ульман:
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