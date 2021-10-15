Камала Харррис проиграла: Трамп может победить на выборах

Надежды на вице-президента Камалу Харрис были большими, но в последнее время они стали быстро испаряться. Если даже вспомнить достижения вице-президента Майка Пенса, который проделал большую дипломатическую работу, то они говорят явно не в ее пользу. На фоне постоянных нападок и на Байдена в последнее время в Америке все чаще стали говорить о том, что, возможно, было бы лучше остаться с Трампом.

Роль вице-президента заключается не в том, чтобы сидеть в стороне в ожидании президентства. Но, похоже, Камала никак не наиграется. Она снимает видео с детьми, которые должны мечтать о многом, но когда дело доходит до настоящих обязанностей, ее нигде не видно.

Напомним, Харрис снялась в ролике для NASA, где рассказала детям о космических путешествиях. Политик озвучила мысль о том, что "вокруг есть много того, чему еще предстоит научиться". Однако американские СМИ высмеяли Камалу, отметив, что в съемках принимали участие дети-актеры.

Недостаточно быть первой чернокожей женщиной-вице-президентом. Это не гарантирует вам "исторического наследия". Важно то, что вы делаете.

Провалы Камалы Харрис

Байден поручил Камале разобраться с южной границей, этим неприятным вопросом хотел заняться в свое время Трамп. Просто с географической точки зрения южная граница США настолько обширна, что ее невозможно защитить, если что-то не изменится в политике США.

Не каждый, кто хочет въехать в страну, должен иметь возможность это сделать. Правила легального въезда по-прежнему применяются во всем мире.

Ситуация на южной границе, где дети были отделены от родителей и находились в клетках, была ужасной, поэтому многие в США надеялись, что с ее юридическим опытом, иммигрантским прошлым Камала сможет найти более гуманное решение, чем Трамп.

Но Камала даже не захотела поехать на границу, и ничего не изменилось, когда разразился кризис с мигрантами с Гаити. Она проигнорировала все это, но при этом она просто хочет быть президентом. Хотя у людей были очень четкие ожидания, что Камала будет лучше относиться к беженцам, поскольку она дочь иммигрантов.

Почему победит Трамп

Политики тщательно выбирают свой имидж, они осознанно решают, на каком поле будут играть. На Камалу смотрели бы иначе, если бы она изначально позиционировала себя как высокопоставленного юриста, который решит многие проблемы в системе правосудия, не делая акцента на свое происхождение и пол в качестве аргументов.

Это был бы столь же действенный политический подход. Камала могла бы, например, реформировать ФБР. Но ее не интересует ничего, даже то, чем поручил ей заниматься Байден.

Вот почему Трамп может победить Камалу в 2024 году, если она станет кандидатом от демократов. Недостаточно делать видео с маленькими девочками, которые должны "мечтать о большом". Роль политического деятеля заключается не в том, чтобы быть знаменитостью-музой, которая вдохновляет и мотивирует людей на свершение подвигов. Задача политика — решать проблемы.

И Трамп может выиграть выборы, если откажется от крайне правых взглядов, которые отпугивают многих американцев, от ненормативной лексики и будет заниматься тем, что у него лучше всего получается, например, восстановит рухнувшую после пандемии экономику. Тогда он сможет убедить американцев, которые уже выступают против Джо Байдена, что выбор в его пользу будет лучшим решением для Америки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.