В Совбезе РФ назвали истинные мотивы западной "заботы" об экологии на Украине

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев рассказал о корыстных целях Запада, который финансирует возобновляемую энергетику, в том числе на Украине.

По словам политика, США и Европа прикрываются экологией, чтобы влиять на внутреннюю политику государств, внушать им определённое отношение к странам, которые поставляют углеводородное топливо. Например, Украина из-за Запада отказалась от газа России, поскольку получила средства на создание солнечных батарей, а также поверила обещаниям получить голубое топливо из Словакии, сказал Патрушев. Он подчеркнул, что оно — сырьё из нашей страны, только более дорогое.

"Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит "грязное" производство за свои пределы, но ещё и с введением так называемого "углеродного налога" планирует облагать продукцию такого производства платежами", — указал на лицемерие политики Запада в вопросе альтернативной энергетики Патрушев в интервью kp.ru.

С 31 октября по 12 ноября в Шотландии пройдёт форум ООН, на котором элиты всего мира обсудят способы ускорения реализации климатических соглашений, возможное принятие атомной энергетики как "зелёной". Также одна из главных тем для обсуждения во время мероприятия — организация торговли углеводородами.

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