В канун 77-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль опубликовал в Facebook странный пост, в котором приписал освобождение страны от нацистов антигитлеровской коалиции, возглавлявшейся США.
Шмыгаль сообщил, что в боях за Киев и другие украинские города участвовали Соединённые Штаты, Великобритания, Китай, Южная Африка и Латинская Америка.
"77 лет назад антигитлеровская коалиция совместно изгнала нацистских захватчиков из Украины. Вечная память тем, кто отдал свои жизни за Украину”, — написал украинский премьер, предложив почтить память британских и американских солдат, "погибших, сражаясь за Украину”.
Для справки
В объективной реальности, которая отличается от представлений украинских властей, в боях за Украинскую ССР принимали участие только советские войска, а именно войска Первого Украинского фронта, которые неслучайно получили такое название.
Первым Украинским фронтом командовал генерал Ватутин, памятники которому в Украине в послемайданные годы регулярно обливают красной краской.
Владимир Зеленский рассказал, как "украинские фронты" (без упоминания, какой именно армии) освободили "территорию" при помощи партизан, подпольщиков и представителей "национально-освободительного движения". Под последним обычно понимается УПА, которая, как известно, украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.
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