EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американец начал есть сырое мясо и жить как пещерный человек
В СКР потребовали обосновать заключение под стражу врача из-за убийства ребёнка
Кемеровский суд озвучил приговоры по делу "Зимней вишни"
Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи
Российские пенсионеры, возможно, не будут платить транспортный налог
Отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле
США предоставят Афганистану $144 млн гуманитарной помощи
Депутат Рады Буймистер: российское электричество "убивает" энергетику Украины
Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей

Шмыгаль поведал о том, как США и Британия освобождали Украину от нацистов

Мир

В канун 77-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль опубликовал в Facebook странный пост, в котором приписал освобождение страны от нацистов антигитлеровской коалиции, возглавлявшейся США.

Шмыгаль поведал о том, как США и Британия освобождали Украину от нацистов

Шмыгаль сообщил, что в боях за Киев и другие украинские города участвовали Соединённые Штаты, Великобритания, Китай, Южная Африка и Латинская Америка.

"77 лет назад антигитлеровская коалиция совместно изгнала нацистских захватчиков из Украины. Вечная память тем, кто отдал свои жизни за Украину”, — написал украинский премьер, предложив почтить память британских и американских солдат, "погибших, сражаясь за Украину”.

Для справки

В объективной реальности, которая отличается от представлений украинских властей, в боях за Украинскую ССР принимали участие только советские войска, а именно войска Первого Украинского фронта, которые неслучайно получили такое название.

Первым Украинским фронтом командовал генерал Ватутин, памятники которому в Украине в послемайданные годы регулярно обливают красной краской.

Не менее "оригинален" был и президент Украины

Владимир Зеленский рассказал, как "украинские фронты" (без упоминания, какой именно армии) освободили "территорию" при помощи партизан, подпольщиков и представителей "национально-освободительного движения". Под последним обычно понимается УПА, которая, как известно, украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В СКР потребовали обосновать заключение под стражу врача из-за убийства ребёнка
Шмыгаль поведал о том, как США и Британия освобождали Украину от нацистов
Кемеровский суд озвучил приговоры по делу "Зимней вишни"
В пятизвёздочных отелях Египта не хватает мест из-за наплыва российских туристов
Украинский политолог рассказал о культе личности главного "Слуги народа"
Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи
Жизнь дороже "понтов" Зеленского, он не дал подкрепление - украинские военные
Российские пенсионеры, возможно, не будут платить транспортный налог
Отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле
США предоставят Афганистану $144 млн гуманитарной помощи
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников