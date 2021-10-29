Шмыгаль поведал о том, как США и Британия освобождали Украину от нацистов

В канун 77-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль опубликовал в Facebook странный пост, в котором приписал освобождение страны от нацистов антигитлеровской коалиции, возглавлявшейся США.

Шмыгаль сообщил, что в боях за Киев и другие украинские города участвовали Соединённые Штаты, Великобритания, Китай, Южная Африка и Латинская Америка.

"77 лет назад антигитлеровская коалиция совместно изгнала нацистских захватчиков из Украины. Вечная память тем, кто отдал свои жизни за Украину”, — написал украинский премьер, предложив почтить память британских и американских солдат, "погибших, сражаясь за Украину”.

Для справки

В объективной реальности, которая отличается от представлений украинских властей, в боях за Украинскую ССР принимали участие только советские войска, а именно войска Первого Украинского фронта, которые неслучайно получили такое название.

Первым Украинским фронтом командовал генерал Ватутин, памятники которому в Украине в послемайданные годы регулярно обливают красной краской.

Не менее "оригинален" был и президент Украины

Владимир Зеленский рассказал, как "украинские фронты" (без упоминания, какой именно армии) освободили "территорию" при помощи партизан, подпольщиков и представителей "национально-освободительного движения". Под последним обычно понимается УПА, которая, как известно, украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.