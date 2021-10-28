Израиль утвердил правила въезда привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября

Израильский Минздрав утвердил правила въезда в страну туристов, привитых российской противокоронавирусной вакциной "Спутник V".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, с 15 ноября туристов, двукратно привитых российской вакциной, будут пускать в Израиль не раньше чем через две недели и не позднее чем через полгода после получения второй дозы препарата.

Привившиеся бустерной дозой "Спутника V" смогут въехать в страну по прошествии 14 дней с момента вакцинации.

В сообщении отмечается, что иностранцам, привитым от коронавируса российской вакциной, придётся пройти серологический тест в Израиле. До получения его результата они должны находиться в изоляции.

При въезде в Израиль вакцинированным "Спутником V" туристам нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Ещё один ПЦР-тест иностранцы будут проходить вместе с серологическим исследованием в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Ранее с инициативой о допуске в Израиль вакцинированных российским препаратом туристов выступил министр туризма этой страны.

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