Туристов, вакцинированных от коронавируса российским препаратом "Спутник V", могут начать пускать в Израиль.
По информации источника ТАСС, с инициативой о допуске в страну привитых российской вакциной туристов выступил министр туризма Израиля. Власти страны одобрили предложение главы министерства.
"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что решение по российской вакцине должно утвердить правительство Израиля.
Предполагается, что привитых "Спутником V" туристов могут начать пускать в страну с 15 ноября.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о результатах исследований, согласно которым вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов коронавируса, в том числе против новой его разновидности AY.4.2.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.