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Привитых "Спутником V" туристов могут пустить в Израиль

Мир

Туристов, вакцинированных от коронавируса российским препаратом "Спутник V", могут начать пускать в Израиль.

Привитых "Спутником V" туристов могут пустить в Израиль

По информации источника ТАСС, с инициативой о допуске в страну привитых российской вакциной туристов выступил министр туризма Израиля. Власти страны одобрили предложение главы министерства.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что решение по российской вакцине должно утвердить правительство Израиля.

Предполагается, что привитых "Спутником V" туристов могут начать пускать в страну с 15 ноября.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о результатах исследований, согласно которым вакцина "Спутник V" эффективна  против всех вариантов коронавируса, в том числе против новой его разновидности AY.4.2.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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