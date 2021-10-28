МИД Франции: семья Лукашенко торгует людьми

Французы нашли объяснение мигрантскому кризису на границах Польши, Латвии и Литвы с Белоруссией.

По мнению властей страны, поток нелегалов организован "членами семьи Александра Лукашенко", которые организовывают "поездки мигрантов к границам", потому что поставили на поток "торговлю людьми".

"Семья президента Белоруссии Александра Лукашенко стоит за торговлей людьми с Востока в Европейский Союз, которая организована ими напрямую с третьими странами, посредством коммерческих рейсов и организованных маршрутов", — сказал государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон, выступая перед комитетом Сената.

"Подельниками" "клана Лукашенко" Бон назвал Турцию и Дубай.

"Цель понятна - развалить ЕС"

Европейцы подозревают президента Лукашенко в том, что он доставлял мигрантов самолётом из Ближнего Востока, в частности, из Ирака, и Африки в Минск, а затем отправлял их обратно в Литву, Латвию и Польшу в отместку за экономические санкции, наложенные ЕС "на его авторитарный режим".

"Это невыносимая торговля людьми, которая направлена на ослабление и раскол Европейского Союза, — сказал Клеман Бон. — Ловушка, в которую хочет загнать нас Лукашенко. Мы уже пережили это с Турцией, которая говорила нам: "это вы не хотите мигрантов, это вы плохо с ними обращаетесь, это вы не соблюдаете те основные принципы, которые провозглашаете".

К слову, напомним, это уже не первое обвинение подобного рода в адрес белорусского президента:

Глава МИД Германии: Лукашенко - просто главарь контрабандистов

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