Глава МИД Германии: Лукашенко - просто главарь контрабандистов

В связи с увеличением числа мигрантов, застрявших на нейтральной приграничной территории между Белоруссией и странами Евросоюза, глава МИД Германии обрушился с критикой на Александра Лукашенко, обвинив его в организации контрабандной сети.

Перед встречей министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, Хейко Маас призвал блок "дать понять Минску, что с Брюсселя хватит":

"Лукашенко — не более чем глава государственной контрабандной сети, -заявил Маас журналистам. — Мы больше не хотим наблюдать, как авиакомпании, зарабатывают деньги на доставке беженцев в Германию или другие европейские страны. Нам нужны санкции, чтобы дать понять, что мы больше не готовы мириться с таким поведением”.

Таким образом, Маас стал последним в длинной череде официальных лиц из стран ЕС, которые призвали принять меры против Минска в связи с кризисом, в результате которого тысячи просителей убежища попытались пересечь границу Белоруссии, направляясь в Польшу, Литву и Латвию.

Напомним, наплыв мигрантов начался после того, как Лукашенко предупредил, что его страна больше не будет предпринимать никаких усилий для пресечения незаконной иммиграции. ЕС после этого заявил, что правительство в Минске доставляет выходцев с Ближнего Востока из-за рубежа и отправляет их на границу. Дескать, это новая форма войны.