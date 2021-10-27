Полянский: почему события в Судане - госпереворот, а на Украине - смена власти?

Сегодня члены Совбеза ООН соберутся на экстренное закрытое совещание, где им предстоит дать оценку перевороту в Судане и решить, как на событие реагировать и что с этим делать.

По мнению Дмитрия Полянского, первого зама постпреда РФ при ООН, решать являются ли события в Судане госпереворотом или нет, решать может только сам народ этой страны".

При этом дипломат напомнил о том, "что произошло на Украине в 2014 году".

"Похожие ситуации происходили и продолжают происходить во многих частях мира. И в части случаев, их называют не госпереворотом, в сменой власти. <…> Вы знаете, что произошло на Украине в 2014 году, мы считаем, что это был переворот, а кое-кто считает иначе", — сказал Полянский.

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