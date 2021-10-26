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Госпереворот в Судане: что известно

Мир

В понедельник в Судане произошел госпереворот — очередная попытка стала успешной:

Госпереворот в Судане: что известно
  • премьер-министр и его кабинет были арестованы, а правительство распущено.

Как отмечает BBC, в дополнение к политической напряженности экономика Судана находится в глубоком кризисе с высокой инфляцией и нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов.

Какова подоплека переворота?

Военные и гражданские лидеры делят власть с августа 2019 года после свержения многолетнего авторитарного президента Судана Омара аль-Башира.

Башир был свергнут военными, но массовые уличные демонстрации с требованием гражданского правления вынудили военных обсудить план, направленный на переход к демократическому правительству.

В настоящее время предполагается, что страна находится в переходном периоде, когда гражданские лица и военные лидеры совместно управляют страной в рамках совместного комитета, известного как Суверенный совет. Но эти две группы публично расходились во мнениях:

  • военные лидеры переходного правительства требовали реформ от своих гражданских коллег и призывали к замене кабинета министров;
  • гражданские лидеры обвиняли "коллег" в попытке захвата власти.

С 2019 года произошло несколько неудачных переворотов, последний из которых произошел только в прошлом месяце.

В последние недели в столицу Хартума на автобусах ввозили проармейски настроенных людей. В городе прошли крупные стихийные акции протеста в поддержку премьер-министра.

Гром грянул 25 октября

Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил суверенный совет. Было введено чрезвычайное положение, но тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против захвата власти.

Тем временем премьер-министр Хамдок был задержан, его местонахождение неизвестно. Другие министры также находятся под стражей.

Сообщается, что по меньшей мере три человека погибли и около 80 получили ранения после того, как солдаты открыли огонь по толпе, выступающей против военного переворота в Судане.

Военные переходили от дома к дому в столице Хартуме, арестовывая местных организаторов протестов.

Аэропорт города закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и большинство телефонных линий также отключены.

По данным BBC, сотрудники Центрального банка объявили забастовку, и по всей стране врачи отказываются работать в военных больницах, за исключением чрезвычайных ситуаций.

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Военный переворот в Судане: аресты политиков, протесты на улицах и чрезвычайное положение
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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