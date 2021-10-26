В понедельник в Судане произошел госпереворот — очередная попытка стала успешной:
Как отмечает BBC, в дополнение к политической напряженности экономика Судана находится в глубоком кризисе с высокой инфляцией и нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов.
Военные и гражданские лидеры делят власть с августа 2019 года после свержения многолетнего авторитарного президента Судана Омара аль-Башира.
Башир был свергнут военными, но массовые уличные демонстрации с требованием гражданского правления вынудили военных обсудить план, направленный на переход к демократическому правительству.
В настоящее время предполагается, что страна находится в переходном периоде, когда гражданские лица и военные лидеры совместно управляют страной в рамках совместного комитета, известного как Суверенный совет. Но эти две группы публично расходились во мнениях:
С 2019 года произошло несколько неудачных переворотов, последний из которых произошел только в прошлом месяце.
В последние недели в столицу Хартума на автобусах ввозили проармейски настроенных людей. В городе прошли крупные стихийные акции протеста в поддержку премьер-министра.
Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил суверенный совет. Было введено чрезвычайное положение, но тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против захвата власти.
Тем временем премьер-министр Хамдок был задержан, его местонахождение неизвестно. Другие министры также находятся под стражей.
Сообщается, что по меньшей мере три человека погибли и около 80 получили ранения после того, как солдаты открыли огонь по толпе, выступающей против военного переворота в Судане.
Военные переходили от дома к дому в столице Хартуме, арестовывая местных организаторов протестов.
Аэропорт города закрыт, международные рейсы приостановлены. Интернет и большинство телефонных линий также отключены.
По данным BBC, сотрудники Центрального банка объявили забастовку, и по всей стране врачи отказываются работать в военных больницах, за исключением чрезвычайных ситуаций.
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