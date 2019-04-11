СМИ: в Судане произошел военный переворот

Действующий президент Судана Омар аль-Башир и ряд высокопоставленных лиц из его окружения арестованы суданскими военными, устроившими государственный переворот. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По данным агентства ТАСС со ссылкой на местные новостные порталы, военный совет Судана под руководством министра обороны и первого вице-президента страны Авада бен Ауфа планирует взять власть в свои руки сроком на один год.

Дворец президента Судана в настоящее время окружен солдатами и бронетехникой. Закрыт международный аэропорт суданской столицы Хартума. Военные контролируют государственное радио и телевидение. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление армии страны.

Сообщается также о том, что в Хартуме началось закрытое совещание высшего командования армии Судана без участия президента аль-Башира, который отстранен от своих обязанностей и освобожден от всех занимаемых им постов.

Напомним, что в последние несколько недель в Судане проходит массовые демонстрации с требованием отставки президента аль-Башира, который занимает этот пост уже 30 лет. Протестующие неоднократно обращались за помощью к армии страны.

Читайте также: Базовый прием: Судан шантажирует США Россией

Хрупкий мир между двумя Суданами