Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане

Неудачную попытку государственного переворота зарегистрировали в Судане. Военные успели вовремя остановить организаторов путча.

Сейчас силовики пытаются нормализовать политическую ситуацию в Судане. Контроль территорий осуществляют регулярные армии, передаёт телеканал Al Arabiya.

Чтобы остановить переворот, пришлось вывести танки на улицы Хартума. Кроме того, полицейские временно перекрыли все мосты через реку Нил.

Ранее руководство Вооружённых сил страны и представители Суверенного совета записали обращение к населению. Они попросили защищать Судан в переходный период. По предварительной информации, к этому часу правительство вернулось к работе в штатном режиме.

Добавим, что попытку переворота, скорее всего, предприняли сторонники режима бывшего президента Омара аль-Башира. Во время путча военные задержали несколько офицеров из бронетанковых войск. Известно, что они собирались захватить помещение, в котором располагается государственная радиостанция.

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