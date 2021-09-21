Неудачную попытку государственного переворота зарегистрировали в Судане. Военные успели вовремя остановить организаторов путча.
Сейчас силовики пытаются нормализовать политическую ситуацию в Судане. Контроль территорий осуществляют регулярные армии, передаёт телеканал Al Arabiya.
Ранее руководство Вооружённых сил страны и представители Суверенного совета записали обращение к населению. Они попросили защищать Судан в переходный период. По предварительной информации, к этому часу правительство вернулось к работе в штатном режиме.
Добавим, что попытку переворота, скорее всего, предприняли сторонники режима бывшего президента Омара аль-Башира. Во время путча военные задержали несколько офицеров из бронетанковых войск. Известно, что они собирались захватить помещение, в котором располагается государственная радиостанция.
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