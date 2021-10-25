В Кремле прокомментировали напряжённую ситуацию с поставками газа в Молдавию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал напряжённую обстановку с поставками газа из России в Молдавию.

Как объяснил представитель Кремля, Москва надеется, что Кишинёв и российская госкомпания "Газпром" продолжат переговоры. Также Песков добавил, что президент нашей страны Владимир Путин не собирается обсуждать с властями Молдавии проблему поставок голубого топлива.

"Позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста, это — коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки", — заявил Песков, слова которого передаёт Газета.Ru.

Ранее в Молдавии ввели режим чрезвычайного положения по причине дефицита голубого топлива. В Кишинёве временно остановили подачу газа Вечного огня на мемориале славы советских солдат. Власти страны всё ещё не подписали контракт с "Газпромом". Её руководство пригрозило больше не поставлять топливо из-за задолженности в 709 миллионов долларов.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал отчаянным решение Молдавии попросить газ у Украины вместо попыток найти компромисс во время переговоров с Россией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.