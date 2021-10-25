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Газовая катастрофа, начавшись в Молдавии, накроет Украину - Минэнерго Незалежной

Мир

Советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль предрекла "полномасштабный газовый кризис", который "вслед за Молдавией накроет" Незалежную.

Газовая катастрофа, начавшись в Молдавии, накроет Украину - Минэнерго Незалежной

Виновником грядущих проблем Зеркаль назначила, конечно же, российского президента, который "диктует цены на газ".

Выступая в эфире одной из радиостанций, советница министра энергетики заявила, что в Молдавии сейчас "с газом всё очень плохо":

"Молдавия — это первый звонок. В принципе этот кризис, вызванный тем, что автократические режимы диктуют цены на газ, распространится на всю Европу. Следующая жертва, сожалению, Украина", — подчеркнула Зеркаль.

Кстати, сейчас пока ничто на Украине не предвещает газового коллапса: Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ пообещал отправить Молдавии 15 млн кубометров газа "из своих запасов" в качестве "аварийной помощи", потому что "Киев может себе это позволить".

Напомним, что на прошлой неделе власти Молдавии объявили, что намерены ввести в стране режим ЧП "из-за ситуации с газом".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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