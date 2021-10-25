Газовая катастрофа, начавшись в Молдавии, накроет Украину - Минэнерго Незалежной

Советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль предрекла "полномасштабный газовый кризис", который "вслед за Молдавией накроет" Незалежную.

Виновником грядущих проблем Зеркаль назначила, конечно же, российского президента, который "диктует цены на газ".

Выступая в эфире одной из радиостанций, советница министра энергетики заявила, что в Молдавии сейчас "с газом всё очень плохо":

"Молдавия — это первый звонок. В принципе этот кризис, вызванный тем, что автократические режимы диктуют цены на газ, распространится на всю Европу. Следующая жертва, сожалению, Украина", — подчеркнула Зеркаль.

Кстати, сейчас пока ничто на Украине не предвещает газового коллапса: Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ пообещал отправить Молдавии 15 млн кубометров газа "из своих запасов" в качестве "аварийной помощи", потому что "Киев может себе это позволить".

Напомним, что на прошлой неделе власти Молдавии объявили, что намерены ввести в стране режим ЧП "из-за ситуации с газом".