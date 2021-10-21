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Украина хочет отказаться от газа и перейти на "ветер"

Мир

В "Нафтогазе" заявили, что Незалежная планирует отказаться от импортного голубого топлива в течение ближайших пяти лет. Украинская компания считает, что успеет развить направление биотоплива.

Украина хочет отказаться от газа и перейти на "ветер"

"У нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что тоже важно для производства биогаза", — цитирует главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко "Свободная Пресса".

По его словам, Украина самая территориально большая страна среди европейских соседей, но земля обходится дешевле, чем "за границей".

Также Витренко уточнил, что Незалежная имеет "вдохновляющие примеры и потенциал" по наращиванию объёмов топлива. И отказ от закупки "чужого" газа вполне реален.

Ранее Pravda.Ru писала о ситуации на рынке энергоресурсов Украины. Специалисты Нацфедерации Незалежной назвали её катастрофической. Они пожаловались, что в октябре предлагаемая промышленным предприятиям стоимость кубометра газа оказалась в семь раз выше, чем в начале года. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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