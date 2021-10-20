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Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе

Мир » Европа

Пока Украина билась с Россией из-за газопровода "Северный поток-2", Польша, умеющая разделять политику и экономику, весьма успешно — на 24% — наращивала объёмы транзита российского газа.

Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе

Это отметил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский в беседе с белорусским представительством МТРК "Мир". Цитаты интервью опубликованы на ТГ-канале СМИ.

Землянский особенно возмущён "вероломством Варшавы", которая "науськивала Киев громко ругаться с Москвой" — из-за чего Украина "теряла объёмы транзитируемого газа", а сама Польша в это время "сумела увеличить прокачку газа по газопроводу, проходящему по территории Польши (ветке Ямал — Европа. — Прим. ред.), на 24%".

"Это данные Еврокомиссии. Польша с этого состригла купоны, а нам рассказывают:

"Вы дальше боритесь за европейские и демократические ценности", — оскорбился за свою страну эксперт.

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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