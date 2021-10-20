Пока Украина билась с Россией из-за газопровода "Северный поток-2", Польша, умеющая разделять политику и экономику, весьма успешно — на 24% — наращивала объёмы транзита российского газа.
Это отметил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский в беседе с белорусским представительством МТРК "Мир". Цитаты интервью опубликованы на ТГ-канале СМИ.
Землянский особенно возмущён "вероломством Варшавы", которая "науськивала Киев громко ругаться с Москвой" — из-за чего Украина "теряла объёмы транзитируемого газа", а сама Польша в это время "сумела увеличить прокачку газа по газопроводу, проходящему по территории Польши (ветке Ямал — Европа. — Прим. ред.), на 24%".
"Это данные Еврокомиссии. Польша с этого состригла купоны, а нам рассказывают:
"Вы дальше боритесь за европейские и демократические ценности", — оскорбился за свою страну эксперт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".