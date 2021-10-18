Глава МИД Германии об отношениях с Россией: было плохо, будет ещё хуже

Глава МИД Германии Хайко Маас стал одним из первых официальных лиц из страны, входящей в НАТО, который прокомментировал решение российских властей о приостановке работы представительства России при альянсе.

По его словам, это решение, равно как и решение Москвы приостановить деятельность военной миссии связи и информационного бюро альянса в Москве, осложняет взаимоотношения России и Запада.

"Это осложняет ситуацию, которая и без того была непростой <…> Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с Россией", — сказал Маас. По его словам, принятое в Москве решение "серьёзно повредит" её отношениям с западными странами.

О том, что НАТО стремится к диалогу с Москвой, ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг. А спустя несколько дней в НАТО объявили о том, что восемь сотрудников российского представительства при альянсе не смогут в нём работать с 1 ноября. А численность самого представительства сокращается с 20 до 10 человек. Об этом сегодня напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда на пресс-конференции сообщил о решении российских властей приостановить деятельность представительства в Брюсселе.

Собственно, примерно такой реакции в НАТО и следовало ожидать. Едва ли она будет сильно отличаться от того, что сказал германский министр. В альянсе будут представлять дело так, будто это именно Россия стремилась к заморозке отношений с альянсом. А вот в НАТО только и делали, что призывали к диалогу. О своих ошибках в альянсе говорить, конечно, не будут.

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