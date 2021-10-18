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Лукашенко заявил о планируемых в Белоруссии диверсиях

Мир

Диверсии планируются на различных объектах на территории Белоруссии, заявил 18 октября глава республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о планируемых в Белоруссии диверсиях

По словам президента, которые приводит БелТА, диверсии возможны на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения.

Лукашенко заявил, что к акциям устрашения в республике подталкивают радикалов политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе.

"Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", — цитирует агентство заявление президента.

Лукашенко сообщил также, что иностранными спецслужбами и их пособниками изучается обстановка на предприятиях с целью возможной организации забастовок.

По мнению главы республики, действия Запада имеют целью смену власти в Белоруссии, а также на уничтожение её независимости.

"Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить", — подчеркнул президент.

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Белоруссия теперь часть России? Политолог объясняет на пальцах
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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