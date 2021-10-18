Лукашенко заявил о планируемых в Белоруссии диверсиях

Диверсии планируются на различных объектах на территории Белоруссии, заявил 18 октября глава республики Александр Лукашенко.

По словам президента, которые приводит БелТА, диверсии возможны на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения.

Лукашенко заявил, что к акциям устрашения в республике подталкивают радикалов политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе.

"Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", — цитирует агентство заявление президента.

Лукашенко сообщил также, что иностранными спецслужбами и их пособниками изучается обстановка на предприятиях с целью возможной организации забастовок.

По мнению главы республики, действия Запада имеют целью смену власти в Белоруссии, а также на уничтожение её независимости.

"Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить", — подчеркнул президент.

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