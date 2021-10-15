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На Украине началась война между цыганами и "ветеранами АТО"

Мир » Бывший СССР » Украина

Цыгане на Украине отомстили карателям Донбасса за избиение соплеменников. В украинских соцсетях призывают разобраться с "обезьянами".

На Украине началась война между цыганами и "ветеранами АТО"

Как пишет автор Telegram-канала "Черговий ОСС", "хотел нормально отдохнуть — но тут такое… обезьяны в край ох…… Пора бы здравым силам собраться и поставить жирную дымящуюся точку в этой истории".

Он напоминает, что ранее "ветераны АТО" поставили на колени и заставили извиниться цыган за то что они избили карателя на Волыни, "который просто попался им на пути, стоя на остановке".

Цыгане отомстили, о чём говорит выставленное в соцсети видео. В нецензурной речи один из нападавших говорит избиваемому "ветерану АТО", что он фашист и расист и что "здесь не Восток": его найдут и убьют, если избиение цыган будет продолжаться.

Как сообщает издание "Украина", объединение "участников АТО" в Киеве предложило награду в 100 тысяч гривен (269,5 тысяч рублей) за информацию об участниках последнего нападения.

Нашлось немало тех, кто поддержал "воинов света". Авторы комментариев в сети призывают учинить физическую расправу над цыганами, в том числе женщинами и детьми. Часть постов посвящена одобрению геноцида цыган со стороны гитлеровской Германии с призывом повторить эти действия в сегодняшней Украине. Большинство сообщений такого характера сопровождается нацистской символикой, сообщает издание.

По мнению специалистов, традиционный кочевой образ жизни делает цыганские общины на Украине лёгкой мишенью для маргинализации, полицейского произвола и ксенофобских проявлений со стороны местного населения.

При этом украинская полиция сознательно отслеживает цыган, дежурит у мест их проживания, зная, что у многих из них нет документов; отправляет их в места заключения, где они подвергаются вымогательствам денег за освобождение, сообщает Википедия.

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Румыния изгоняет цыган
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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