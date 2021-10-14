Массовый отток беженцев из Афганистана спрогнозировали в ОДКБ

Возрастающий уровень террористической угрозы в Афганистане может вызвать массовый отток беженцев из него в сопредельные государства, в том числе в страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности, считает начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии, в том числе государства-члены ОДКБ", — цитирует главу объединённого штаба РИА Новости.

По словам Сидорова, на данный момент в Афганистане идёт усиление террористов в связи с освобождением из тюрем сторонников ИГ*, а также за счёт вербовки боевиков, которые находятся в оппозиции к захватившим власть в стране талибам**.

Начальник штаба отметил, что террористы представляют угрозу не только для нынешних властей Афганистана, но и для сопредельных государств. Сидоров напомнил также о прогнозируемом ООН массовом голоде в Афганистане, который может способствовать оттоку беженцев из страны.

* ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ.

** "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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