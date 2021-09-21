Патрушев заявил об угрозе миграционного кризиса после фисако США в Афганистане

Фиаско США в Афганистане создаёт предпосылки для нового тяжёлого миграционного кризиса, считает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

"После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, ещё более тяжёлого, чем в 2015 году", — заявил он в интервью "Аргументам и Фактам".

Николай Патрушев напомнил, что в 2015 году действия сил США и их европейских союзников в странах Ближнего Востока и Северной Африки вызвали поток беженцев, который "до сих пор никто не может подсчитать".

Секретарь Совбеза назвал США основным "зачинщиком беспорядка в мире".

Николай Патрушев отметил, что от геополитических экспериментов американских властей страдает не только какое-то государство, но по цепной реакции происходит дестабилизация целых регионов.

"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз", — заявил секретарь Совбеза.

По его мнению, речь может идти, в частности, о выплате компенсаций, размер которых должен превышать затраты на "подрыв стабильности по всему миру".

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