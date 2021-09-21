EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Патрушев обвинил Запад в навязывании стереотипов
Глава Минобрнауки РФ поблагодарил полицейского, остановившего стрелка в Перми
Владимир Брутер: "Новые люди" - не новые, но запрос на них
Эксперт о судьбе стрелка из Перми: "Каждая минута его поведения будет известна"
Пострадавшие от рук "пермского стрелка" получат медицинскую помощь в Москве
Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о выборах в Крыму
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Мария Захарова рассказала анекдот про умное голосование

Патрушев заявил об угрозе миграционного кризиса после фисако США в Афганистане

Мир

Фиаско США в Афганистане создаёт предпосылки для нового тяжёлого миграционного кризиса, считает секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Патрушев заявил об угрозе миграционного кризиса после фисако США в Афганистане

"После американского фиаско в Афганистане формируются условия для нового миграционного кризиса, ещё более тяжёлого, чем в 2015 году", — заявил он в интервью "Аргументам и Фактам".

Николай Патрушев напомнил, что в 2015 году действия сил США и их европейских союзников в странах Ближнего Востока и Северной Африки вызвали поток беженцев, который "до сих пор никто не может подсчитать".

Секретарь Совбеза назвал США основным "зачинщиком беспорядка в мире".

Николай Патрушев отметил, что от геополитических экспериментов американских властей страдает не только какое-то государство, но по цепной реакции происходит дестабилизация целых регионов.

"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз", — заявил секретарь Совбеза.

По его мнению, речь может идти, в частности, о выплате компенсаций, размер которых должен превышать затраты на "подрыв стабильности по всему миру".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Глава Минобрнауки РФ поблагодарил полицейского, остановившего стрелка в Перми
Опубликованы планы ВСУ: мирных украинцев сделают "живым щитом"
Владимир Брутер: "Новые люди" - не новые, но запрос на них
Эксперт о судьбе стрелка из Перми: "Каждая минута его поведения будет известна"
Пострадавшие от рук "пермского стрелка" получат медицинскую помощь в Москве
Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о выборах в Крыму
В Эстонии от партии потребовали объяснений из-за агитации на русском языке
Если тяжко носу, глазу: какие пить препараты против аллергии
Около 16 тысяч мигрантов живут под мостом в Техасе
Путч провалился: неудачная попытка госпереворота произошла в Судане
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников